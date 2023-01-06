Кто из девушек остался в шоу "Холостяк" 12 сезона после знакомства с родителями (фото)

Топольский определился с двумя девушками, который поборются за его сердце в финале

В пятницу, 6 января, на телеканале СТБ прошел одиннадцатый выпуск одного из самых романтических реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостяк-2022", во время которого стали известны имена двух "финалисток". В конце этого выпуска Топольский определился с двойкой фавориток.

Эта неделя у холостяка прошла в разъездах, ведь ему предстояло познакомиться с родителями участниц. Также некоторые девушки решили "похвастаться" Алексом и перед друзьями. Стоит отметить, что знакомства прошли остаточно хорошо, однако были и свои нюансы. К примеру мама Саши Мудрой не приехала на "традиционное" знакомство, однако по приглашению самого Алекса, женщина таки пришла на церемонию роз. А вот после знакомства с родителями Кати главный герой был немного расстроен.

На церемонии роз холостяк не дал красную розу и решил попрощаться с косметологом Мариной. Топольскому не понравилось, что она стесняется того, что она родом из села. Также покинула шоу и Александра Погорелова.

Холостяк-2022: кто остался на проекте после 11 выпуска

Бороться за сердце Алекса Топольского продолжают две участницы.

Екатерина Лозовицкая (фотомодель, 24 года)

Александра Мудрая (безработная, 25 лет)

Напомним, что "Телеграф" писал об участнице "Холостяка" Александре Погореловой. Как выяснилось, в 2019 году девушка снялась в клипе известного певца Владимира Дантеса. А совсем недавно Погорелова появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники шоу "Холостяк".