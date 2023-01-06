Кто из девушек остался в шоу "Холостяк" 12 сезона после знакомства с родителями (фото)
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Топольский определился с двумя девушками, который поборются за его сердце в финале
В пятницу, 6 января, на телеканале СТБ прошел одиннадцатый выпуск одного из самых романтических реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостяк-2022", во время которого стали известны имена двух "финалисток". В конце этого выпуска Топольский определился с двойкой фавориток.
Эта неделя у холостяка прошла в разъездах, ведь ему предстояло познакомиться с родителями участниц. Также некоторые девушки решили "похвастаться" Алексом и перед друзьями. Стоит отметить, что знакомства прошли остаточно хорошо, однако были и свои нюансы. К примеру мама Саши Мудрой не приехала на "традиционное" знакомство, однако по приглашению самого Алекса, женщина таки пришла на церемонию роз. А вот после знакомства с родителями Кати главный герой был немного расстроен.
На церемонии роз холостяк не дал красную розу и решил попрощаться с косметологом Мариной. Топольскому не понравилось, что она стесняется того, что она родом из села. Также покинула шоу и Александра Погорелова.
Холостяк-2022: кто остался на проекте после 11 выпуска
Бороться за сердце Алекса Топольского продолжают две участницы.
- Екатерина Лозовицкая (фотомодель, 24 года)
- Александра Мудрая (безработная, 25 лет)
Напомним, что "Телеграф" писал об участнице "Холостяка" Александре Погореловой. Как выяснилось, в 2019 году девушка снялась в клипе известного певца Владимира Дантеса. А совсем недавно Погорелова появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники шоу "Холостяк".