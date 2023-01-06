"Не для отношений": папа участницы "Холостяка" раскрыл истинные намерения фаворитки Топольского

Знакомство с родителями Кати расстроило главного героя

Популярное реалити "Холостяк" на канале СТБ подходит к завершающей стадии. В выпуске в пятницу, 6 января, состоялось знакомство главного героя Алекса Топольского с семьей девушек. Однако на встрече с родителями фотомодели Екатерины Лозовицкой мужчина был расстроен из-за слов папы участницы.

Как сообщает "Телеграф", в момент личного общения Алекса и папы Кати разговор зашел о намерениях девушки, с которыми она решилась на участие в "Холостяке". Топольский был расстроен ответами отца Кати, ведь тот четко произнес: "Не для отношений".

Так, папа Кати рассказал, что девушка раздумывала над участием в двух проектах — "Мисс Украина" или "Холостяк". По словам мужчины, она сомневалась, родитель посоветовал идти именно на популярное реалити.

Лозовицкий считает, что шоу "Холостяк" – это перспектива, конкуренция и выбор. По его словам, Катя была готова идти на конкурентную борьбу, искала вызов и новые знакомства. Алекс уточнил у отца участницы, шла ли она в "Холостяк" строить отношения. И отец произнес: "Нет, не для отношений". А чтобы, по его словам, поучаствовать, самореализоваться и посоревноваться.

Топольский признался в эфире, что такая информация его расстроила.

Папа Кати и Алекс в эфире "Холостяка". Скриншот

Сразу же после беседы главного героя с отцом он начал общаться с братом. Тем временем, папа пересказал дочери суть беседы с Алексом. Катя заявила, что формулировка отца не соответствует действительности.

"Моя цель была познакомиться с достойным мужчиной. И если бы мне он не понравился, я бы ушла", — заявила девушка.

К слову, брат Кати упомянул, что девушка мечтала найти на проекте настоящие чувства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем Алекс Топольский распрощался на десятой неделе проекта "Холостяк". А также мы писали, что экс-участница "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.