Кто из девушек продолжает бороться за сердце главного "Холостяка" 12 сезона (фото)

На проекте осталось четыре фаворитки Алекса Топольского

В эту пятницу, 30 декабря, на телеканале СТБ состоялся десятый эфир одного из самых романтических реалити-шоу — "Холостяк-2022". Теперь до финала пытаются дойти всего четыре участницы.

Эта неделя у героев проходила в Киеве. Главному герою 12 сезона Алексу Топольскому удалось откровенно поговорить с каждой из девушек на индивидуальных свиданиях, однако участницы продолжают выяснять между собой отношения.

На церемонии роз мужчина не дал алый цветок только Юле "Медузе" Кучеренко. Девушка не смогла раскрыться Алексу полностью. Топольский также подметил, что с девушкой он имеет разные взгляды на отношения.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

За сердце и любовь Алекса Топольского продолжают бороться четыре участницы. Добавим, что финальный выпуск состоится уже совсем скоро, предположительно 14 января.

Марина Голд (косметолог, 25 лет)

Екатерина Лозовицкая (фотомодель, 24 года)

Александра Мудрая (безработная, 25 лет)

Александра Погорелова (директор IТ-компании, 29 лет)

Напомним, что "Телеграф" писал об участнице "Холостяка" Александре Погореловой. Как выяснилось, в 2019 году девушка снялась в клипе известного певца Владимира Дантеса. А совсем недавно Погорелова появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники шоу "Холостяк".