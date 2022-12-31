Хто з дівчат продовжує боротися за серце головного "Холостяка" 12 сезону (фото)

На проєкті залишилося чотири фаворитки Алекса Топольського

Цієї п’ятниці, 30 грудня, на телеканалі СТБ відбувся десятий ефір одного з найромантичніших реаліті-шоу — "Холостяк-2022". Тепер до фіналу намагаються дійти лише чотири учасниці.

Цей тиждень у героїв проходив у Києві. Головному герою 12-го сезону Алексу Топольському вдалося відверто поговорити з кожною з дівчат на індивідуальних побаченнях, проте учасниці продовжують з’ясовувати між собою стосунки.

На церемонії троянд чоловік не дав червону квітку лише Юлі "Медузі" Кучеренко. Дівчина не змогла повністю розкритися Алексу. Топольський також зауважив, що з дівчиною він має різні погляди на стосунки.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

За серце та кохання Алекса Топольського продовжують боротися чотири учасниці. Додамо, що фінальний випуск відбудеться вже дуже скоро, приблизно 14 січня.

Марина Голд (косметолог, 25 років)

Катерина Лозовицька (фотомодель, 24 роки)

Олександра Мудра (безробітна, 25 років)

Олександра Погорєлова (директор ІТ-компанії, 29 років)

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про учасницю "Холостяка" Олександру Погорєлову. Як з’ясувалося, 2019 року дівчина знялася у кліпі відомого співака Володимира Дантеса. А зовсім недавно Погорєлова з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники шоу "Холостяк".