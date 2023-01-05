"Закриваємось в кімнаті, роздягаємось": Алекс Топольський відповів, чи був секс на "Холостяку"

Чоловік заявив, що в кожної людини є свої біологічні потреби

Головний герой 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський відповів на запитання, яке цікавить багатьох шанувальників романтичного проєкту — чи був інтим між учасниками у новому сезоні і чи хотілось чоловіку його з кимось мати.

У своєму приватному Телеграм-каналі Топольський розповів, що… був! Але в тій манері, щоб просто пожартувати над питанням своїх підписників.

"Ну звісно, що був секс на "Холостяку". Ми люди, в нас є біологічні потреби. 90 днів без сексу, ну майже неможливо! Майже кожного дня ми після зйомок з командою дружно, я, команда оператори, режисери, дівчата, офіціанти з ресторану закриваємось в кімнаті, роздягаємось, заносимо невеличкий синій басейн. Виносимо туди декілька літрів масла… Спочатку в нас іде реслінг, ну а після цього, звісно, секс. Ми теж люди, в нас має бути якась віддушина", — сказав Алекс.

Все ж головний "Холостяк" країни порекомендував після фіналу подивитись постшоу проєкту, в якому він і інші учасники сезону зможуть здивувати глядачів більш інтригуючими, правдивими і цікавими історіями, які відбулись на три місяці зйомок шоу.

Нагадаємо, що на одинадцятому тижні на проєкті у 12 сезоні залишилось всього чотири учасниці: Марина Голд, Катерина Лозовицька, Олександра Мудра і Олександра Погорєлова. Вилетіла минулого тижня одна із фавориток шоу — Юлія "Медуза" Кучеренко.