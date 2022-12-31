"Холостяк 2022": хто з учасниць назавжди вилетів із проєкту на десятому тижні (фото)

На десятому тижні чоловік відправив додому чергову фаворитку сезону

На телеканалі СТБ відбувся десятий випуск одного з найпопулярніших реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостяк". Цього тижня головний герой 12-го сезону Алекс Топольський відправив додому одну з учасниць.

Кожна з них змогла піти на індивідуальні побачення з чоловіком, за яким по суті і йде боротьба на проєкті. Так, Олександра Погорєлова з Алексом танцювала, Марині Голд чоловік влаштував романтичне побачення при свічках, Саша Мудра з Топольським провела час у будинку ведучого Григорія Решетника, Юлія Кучеренко була на творчому побаченні з "холостяком", а Катя Лозовицька продемонструвала чоловікові любов до екстриму.

Холостяк 2022: хто залишив проєкт у десятому випуску

На церемонії троянд Алекс Топольський не віддав квітку Юлії "Медузі" Кучеренко. Чоловік з дівчиною дуже зблизився душевно, але до кінця Юля все ж таки не змогла розкритися. Також Алекс зазначив, що він із дівчиною на різних хвилях: вона більш домашня, ніж він.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про "холостяка".