"Холостяк 2022": кто из участниц навсегда вылетел из проекта на десятой неделе (фото)

На десятой неделе мужчина отправил домой очередную фаворитку сезона

На телеканале СТБ состоялся десятый по счету выпуск одного из самых популярных реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостяк". На этой неделе главный герой 12 сезона Алекс Топольский отправил домой одну из участниц.

Каждая из них смогла пойти на индивидуальные свидания с мужчиной, за которым по сути и идет борьба на проекте. Так, Александра Погорелова с Алексом танцевала, Марине Голд мужчина устроил романтическое свидание при свечах, Саша Мудрая с Топольским провела время в доме ведущего Григорий Решетника, Юлия Кучеренко была на творческом свидании с "холостяком", а Катя Лозовицкая продемонстрировала мужчине любовь к экстриму.

Холостяк 2022: кто покинул проект в десятом выпуске

На церемонии роз Алекс Топольский не отдал цветок Юлии "Медузе" Кучеренко. Мужчина с девушкой очень сблизился душевно, но до конца Юля все же не смогла раскрыться. Также Алекс отметил, что он с девушкой на разных волнах: она больше домашняя, чем он.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о "холостяке".