Совсем не Алекс: одна из фавориток "Холостяка-12" засветилась в компании другого мужчины (фото)

Погорелова вышла на публику после того, как снялась в шоу

Участница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Погорелова, которая продолжает влюблять в себя главного героя проекта Алекса Топольского, удивила публику.

На днях девушка пришла на премьеру нового украинского фильма "Соседка", главную роль в котором исполнила героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина. Погорелова пришла на мероприятие в компании Евгения Ковтуненко — того, кто боролся за сердце Мишиной в 2020 году.

Как передают "ТСН", это первый такой выход Саши после того, как она снялась в проекте "Холостяк" год назад. Девушка позировала перед камерами в бежевой футболке, черной мини-юбке и сапогах в таком же цвете.

Евгений Ковтуненко и Александра Погорелова

Однако пара пришла на кинопремьеру не одна, с ним еще были участницы предыдущих сезонов "Холостяка" — Анна Гузеева и Александра Миколюк.

Напомним, что недавно Александра Погорелова призналась, что снималась в известном клипе певца Владимира Дантеса "Теперь тебе 30". "Телеграф" отыскал девушку в музыкальном видео.