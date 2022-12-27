Без уколов и до ринопластики: участница "Холостяка" Марина показала, как выглядела до операций (фото)

Разница между фото в два года

Участница 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд, которая продолжает бороться за свое счастье на проекте, показала на одном фото разницу между тем, каким ее лицо было до пластики, а как выглядит сейчас.

Девушка рассказала в Инстаграме, как выглядела в 24 года, два года назад. По словам Марины, она сделала риносептопластику (операция, изменяющая форму наружного носа и устраняющая искривление носовой перегородки — ред.), потому что ей было очень тяжело дышать. У нее всегда был заложен нос, из-за чего было очень тяжело спать.

"Хотя я должна предупредить, что нос приходит к конечному результату за год или два… (на фото по сравнению с прошлым, еще был смешной нос)", — рассказывает девушка.

Марина Голд сделала ринопластику в 24 года

Кроме того, участник "Холостяка-12" призналась, что делает себе дополнительные инъекции, но больше в себе ничего менять не желает.

"Я колю себе губки (сама), ботокс раз в год, колола однажды себе впадины под глазами (носослезку). Делаю чистку кожи раз в два месяца, люблю проколоть раз в год полинуклиотиды или биоревитализацию", — пишет Голд.

Напомним, что девушка работает косметологом. Родилась Марина в селе Харьковской области, но последние годы проживала в Киеве. После полномасштабного вторжения россии в Украину девушка улетела в США, но мечтает все же вернуться на родину.

Без уколов и до ринопластики / С уколами и риносептопластикой

Ранее "Телеграф" писал об еще одной участнице "Холостяка" Александру Погорелову. Как выяснилось, в 2019 году девушка снялась в клипе известного певца Владимира Дантеса.

Также недавно на одну из фавориток шоу зрители буквально набросились из-за проделок девушки, — ту же безработную Александру Мудру. Поклонники проекта назвали ее неприятной особой, манипулятором, которой нужны только деньги.