"Холостяк" Топольский показал своих родителей в молодости: "Копия отца" (фото)

На фото - еще молодой отец "холостяка", погибший в ДТП несколько лет назад

Главный герой 12 сезона самого популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский показал на фото своих родителей в молодости. На архивном изображении есть родной отец "холостяка", который погиб в ДТП несколько лет назад.

На снимке, кроме родителей, позирует и сам еще маленький Алекс. Новый пост в Инстаграме Топольский посвятил близким людям.

"Никогда не забывайте о родителях", — написал мужчина. По словам участника одного из самого рейтингового шоу на украинском телевидении, после переезда в США весь его фокус внимания был нацелен на самореализацию, бизнес, карьеру. Первые несколько лет Алекс активно общался с родными, но чем больше он увлекался бизнесом, тем реже выходил на связь с близкими.

"До гибели отца, я словно чувствовал что-то произойдет… у меня было невыносимое желание увидеться с ним. Мы не виделись годами. Тогда мы вдвоем поехали в поездку по Европе на 10 дней. Посетили разные города, разговаривали о жизни и вспоминали классные моменты, делились мыслями о будущем и просто классно проводили время как отец и сын… Если бы мы не увиделись, я не знаю, как бы вообще пережил его смерть", — рассказал Топольский.

В комментариях отметили, что Алекс очень похож на своего отца. Подписчики мужчины также отметили, что эта история заставила их самих задуматься о том, как важно ценить время, приведенное с близкими людьми.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Топольский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект только ради популярности.