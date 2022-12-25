"Холостяк" Топольський показав своїх батьків у молодості: "Копія батька" (фото)

На фото - ще молодий батько "холостяка", який загинув у ДТП кілька років тому

Головний герой 12-го сезону найпопулярнішого романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський показав на фото своїх батьків у молодості. На архівному зображенні є рідний тато "холостяка", який загинув у ДТП декілька років тому.

На знімку, окрім батьків, позує і сам маленький Алекс. Новий пост в Інстаграмі Топольський присвятив близьким людям.

"Ніколи не забувайте про батьків", — написав чоловік. За словами учасника одного з найрейтинговіших шоу на українському телебаченні, після переїзду до США весь його фокус уваги був націлений на самореалізацію, бізнес, кар’єру. Перші кілька років Алекс активно спілкувався з рідними, але що більше він захоплювався бізнесом, то рідше виходив на зв’язок із близькими.

"До загибелі батька, я наче відчував що щось станеться… у мене було нестерпне бажання побачитись з ним.. Ми не бачилися роками. Тоді ми удвох поїхали у подорож Європою на 10 днів. Відвідали різні міста, розмовляли про життя та згадували класні моменти, ділилися думками про майбутнє і просто дуже класно проводили час як батько та син. Якби ми не побачилися, я не знаю, як би взагалі пережив його смерть", – розповів Топольський.

У коментарях наголосили, що Алекс дуже схожий на свого батька. Підписники чоловіка також зазначили, що ця історія змусила їх самих задуматися про те, як важливо цінувати час, проведений із близькими людьми.

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Топольський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт тільки заради популярності.