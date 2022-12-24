Після гнівного посту про шоу "Холостяк" у Варлей, що вилетіла, заблокували Instagram (фото)

Актриса назвала причину блокування свого акаунту

Українська актриса та учасниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Вікторія Варлей, яка вилетіла на дев’ятому тижні проєкту, повідомила, що її блог в Інстаграмі було заблоковано.

На своєму резервному акаунті артистка розповіла, що її основна сторінка потрапила до "чорного списку" команди соціальної мережі через пости про війну в Україні та розповіді про звірства російських окупантів.

"Поки мій акаунт заблокували на 24 години", — стверджує Варлей. При цьому в сторіс Вікторія зазначає, що не може точно сказати, коли її сторінку все ж таки розблокують.

Ось так виглядає сторінка, на якій відсутній основний акаунт Вікторії Варлей:

Примітний збіг, що сторінку Варлей заблокували одразу після того, як актриса через пост гнівно звернулася до монтажерів 12-го сезону шоу "Холостяк". За її словами, вона була вже третьою учасницею, яка покинула проєкт саме за власним бажанням, а не за рішенням головного героя сезону Алекса Топольського, як це показали на церемонії троянд.

Резервна сторінка Вікторії Варлей в Інстаграмі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 сезон "Холостяка" не припиняє опинятися у вихорі скандалів. Зі звинуваченнями у бік творців шоу, головного героя і навіть ведучого виступала 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Додала критики ще одна учасниця, що вибула – танцівниця Аделіна Делі. А студентка Аміна Джафарова, яка покинула проэкт, після вильоту чесно сказала свою думку про "холостяка".