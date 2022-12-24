После гневного поста о шоу "Холостяк" у вылетевшей Варлей заблокировали Instagram (фото)

Актриса назвала причину блокировки своего аккаунта

Украинская актриса и участница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей, которая вылетела на девятой неделе проекта, сообщила, что ее блог в Инстаграме был заблокирован.

На своем резервном аккаунте артистка рассказала, что ее основная страница попала в "черный список" команды социальной сети из-за постов о войне в Украине и рассказах о зверствах российских оккупантов.

"Пока мой аккаунт заблокировали на 24 часа", — утверждает Варлей. При этом в сторис Виктория отмечает, что не может точно сказать, когда ее страницу все же разблокируют.

Вот так выглядит страница, на которой отсутствует основной аккаунт Виктории Варлей:

Примечательно совпадение, что страницу Варлей заблокировали сразу после того, как актриса через пост гневно обратилась к монтажёрам 12 сезона шоу "Холостяк". По ее словам, она была уже третьей участницей, кто покинул проект именно по собственному желанию, а не по решению главного героя сезона Алекса Топольского, как это показали на церемонии роз.

Резервная страница Виктории Варлей в Инстаграме

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сезон "Холостяка" не прекращает оказываться в вихре скандалов. С обвинениями в сторону создателей шоу, главного героя и даже ведущего выступала 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Добавила критики еще одна выбывшая участница – танцовщица Аделина Дели. А покинувшая проект студентка Амина Джафарова после вылета честно сказала свое мнение о "холостяке".