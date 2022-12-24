"Уже третья девушка уходит по собственному желанию": покинувшая "Холостяк" участница гневно обрушилась на монтажеров проекта

Актриса рассказала, что было "вырезано" в девятом выпуске

Участница популярного реалити "Холостяк" на телеканале СТБ актриса Виктория Варлей, которая покинула шоу на девятом эфире, заявила о неправдивом монтаже этого самого выпуска. Более того, девушка сказала, что уже третья участница якобы уходит из проекта по собственному желанию.

Об этом говорится в публикации на странице Виктории Варлей в Instagram, который она опубликовала после окончания программы за 23 декабря. Актриса назвала три причины, по которым не видела себя в паре с главным героем реалити Алексом Топольским.

Так, участница заявила о полном разочаровании девятым выпуском.

"СТБ, увольте тех идиотов, которые монтируют проект "Холостяк"! Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение как обиду на девочку Катю… Как можно было вырезать, что я рассказывала о семье и детях? И реальные причины, почему я пошла, это не вошло в монтаж, потому что как это так, что уже третья девушка идет по собственному желанию (@ali_yershova (Алина Ершова. – Ред.) также пошла по собственному желанию, но кто вам об этом расскажет)" – говорится в посте.

По словам Виктории, есть три причины, по которым она была не намерена строить отношения с Алексом:

Я не видела в Алексе мужчину, с которым я могу строить серьезные отношения, он не готов к построению семьи.

Учитывая первый пункт, я хотела попасть в Майами к Рождеству (до 25 декабря).

Мне уже реально нужно было попасть к косметологу.

Тем не менее, Варлей поблагодарила команду проекта и рада знакомству с другими участницами. Атмосфера на съемках, пишет она, напоминала детский лагерь, но "все самое интересное осталось за кадром".

Скриншот публикации Виктории Варлей

Экс-участница возмущена монтажем выпуска

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сезон "Холостяка" не прекращает оказываться в вихре скандалов. С обвинениями в сторону создателей шоу, главного героя и даже ведущего выступала 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Добавила критики еще одна выбывшая участница – танцовщица Аделина Дели. А покинувшая проект студентка Амина Джафарова после вылета честно сказала свое мнение о "холостяке".