Покинувшая "Холостяка-12" Лиза прокомментировала свое решение уйти из проекта

27-летняя крупье мудро высказалась о своем уходе

В пятницу, 9 декабря, на телеканале СТБ прошел седьмой эфир популярного романтического реалити на украинском телевидении — "Холостяк" с Алексом Топольским. На седьмой неделе проекта главный герой отпустил домой одну из участниц 12 сезона — 27-летнюю крупье Элизавету Кондрашевскую.

Перед церемонией роз девушка записала видео, в котором рассказала, что ей сложно находиться на проекте из-за постоянных ссор между собой других участниц, а также того, что сам Топольский не понимает ее чувств к нему. Лиза, которая ранее рассказала о любви к себе, заявила, что между ней и мужчиной нет особой связи, поэтому и попросила холостяка отпустить ее.

После выпуска Лиза опубликовала пост на своей странице в Инстаграме, в котором завуалировала свое решение уйти из проекта на седьмой неделе.

"В определенных обстоятельствах проигрыш может быть достойнее победы…", — написала Лиза

Подписчики девушки отметили, что она была на высоте и ушла от Алекса очень достойно.

Напомним, что продолжают бороться за любовь Алекса Топольского уже семь участниц 12 сезона. А на одну из фавориток шоу зрители реалити буквально набросились из-за выходок девушки, безработную Александру Мудрую. Поклонники проекта называют ее неприятной особой, манипулятором, которой нужны только деньги.