Ліза, що залишила "Холостяка-12", прокоментувала своє рішення піти з проєкту

27-річна круп’є мудро висловилася про те, чому пішла з шоу

У п’ятницю, 9 грудня, на телеканалі СТБ пройшов сьомий ефір популярного романтичного реаліті на українському телебаченні — "Холостяк" з Алексом Топольським. На сьомому тижні проєкту головний герой відпустив додому одну з учасниць 12 сезону — 27-річну круп’є Єлизавету Кондрашевську.

Перед церемонією троянд дівчина записала відео, в якому розповіла, що їй складно перебувати на проєкті через постійні суперечки між собою інших учасниць, а також те, що сам Топольський не розуміє її почуттів до нього. Ліза, яка раніше розповіла про любов до себе, заявила, що між нею і чоловіком немає особливого зв’язку, тому й попросила холостяка відпустити її.

Після випуску Ліза опублікувала пост на своїй сторінці в Інстаграмі, де завуалювала своє рішення піти з проєкту на сьомому тижні.

"В певних обставинах програш може бути більш гідним, ніж перемога…", — написала Ліза.

Підписники дівчини відмітили, що вона була на висоті і пішла від Алекса дуже гідно.

Нагадаємо, що продовжують боротися за кохання Алекса Топольського вже сім учасниць 12 сезону. А на одну із фавориток шоу глядачі реаліті буквально накинулися через витівки дівчини, безробітну Олександру Мудру. Шанувальники проєкту називають її неприємною особою, маніпулятором, якій потрібні лише гроші.