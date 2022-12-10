"Холостяк-2022": кого із учасниць Алекс Топольський відправив додому на сьомому тижні (фото)

Одна з учасниць попросила відпустити її додому

Цієї п’ятниці, 9 грудня, на телеканалі СТБ відбувся 7 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк", у 12 сезоні якого головним героям став підприємець Алекс Топольський, який вже 9 років живе та працює в США.

Сьомий тиждень у героїв пройшов дуже активно, хоч і непросто. Багато дівчат все ще продовжують сваритися між собою і Алексу це дуже не подобається. Однак чоловікові вдалося поговорити практично з кожною учасницею та розібратися у ситуації.

На церемонії троянд стався дуже несподіваний момент. Попросила Алекса відпустити її додому 27-річна Єлизавета Кондрашевська. За словами дівчини, вона більше не може виносити напруження серед дівчаток, їй набридли скандали, та й нерозуміння її і її почуттів самим холостяком. Топольському довелося відпустити Лізу.

Холостяк 2022: хто залишив проєкт у сьомому випуску

Першою на сьомому тижні пішла 27-річна круп’є Єлизавета Кондрашевська.

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Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річний нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.