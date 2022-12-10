"Холостяк-2022" з Алексом Топольським: сім дівчат продовжують боротися за серце головного героя (фото)

Одна з фавориток попросилася додому і Алекс її відпустив

Цієї п’ятниці, 9 грудня, на телеканалі СТБ відбувся сьомий ефір одного з найромантичніших реаліті-шоу — "Холостяк-2022". Головним героєм 12 сезону телепроєкту став американський підприємець родом зі Львова Алекс Топольський.

Сьомий тиждень у героїв так само пройшов у Дубаї. Учасниці продовжують з’ясовувати між собою стосунки, і Топольському це дуже не подобається. Все ж таки герою вдалося поговорити з дівчатами і абияк розібратися в ситуації.

На церемонії троянд попросила Алекса відпустити її додому 27-річна круп’є Єлизавета Кондрашевська. За словами дівчини, вона більше не може виносити скандали серед інших дівчат, та й нерозуміння її почуттів самим чоловіком ніяк не розвивають стосунки.

У результаті продовжують боротися за серце та кохання Алекса Топольського сім учасниць.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років)

Юлія (вишивальниця, 22 роки)

Катерина (фотомодель, 24 роки)

Олександра (безробітна, 25 років)

Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)

Вікторія (акторка, 37 років)

Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.