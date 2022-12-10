"Холостяк-2022" с Алексом Топольским: семь девушек продолжают бороться за сердце главного героя (фото)

Одна из фавориток попросилась домой и Алекс ее отпустил

В эту пятницу, 9 декабря, на телеканале СТБ состоялся седьмой эфир одного из самых романтических реалити-шоу — "Холостяк-2022". Главным героем 12 сезона телепроекта стал американский предприниматель родом со Львова Алекс Топольский.

Седьмая неделя у героев так же прошла в Дубае. Участницы продолжают выяснять между собой отношения и Топольскому это очень не нравится. Все же герою удалось поговорить с девушками и кое-как разобраться в ситуации.

На церемонии роз попросила Алекса отпустить ее домой 27-летняя крупье Элизавета Кондрашевская. По словам девушки, она больше не может выносить скандалы среди других девушек, да и непонимание ее чувств самим мужчиной никак не развивают отношения.

В итоге, продолжают бороться за сердце и любовь Алекса Топольского 7 участниц.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет)

Юлия (вышивальщица, 22 года)

Екатерина (фотомодель, 24 года)

Александра (безработная, 25 лет)

Александра (директор IТ-компании, 29 лет)

Виктория (актриса, 37 лет)

Алина (финансовый аналитик, 23 года)

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.