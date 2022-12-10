"Холостяк-2022" с Алексом Топольским: семь девушек продолжают бороться за сердце главного героя (фото)
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Одна из фавориток попросилась домой и Алекс ее отпустил
В эту пятницу, 9 декабря, на телеканале СТБ состоялся седьмой эфир одного из самых романтических реалити-шоу — "Холостяк-2022". Главным героем 12 сезона телепроекта стал американский предприниматель родом со Львова Алекс Топольский.
Седьмая неделя у героев так же прошла в Дубае. Участницы продолжают выяснять между собой отношения и Топольскому это очень не нравится. Все же герою удалось поговорить с девушками и кое-как разобраться в ситуации.
На церемонии роз попросила Алекса отпустить ее домой 27-летняя крупье Элизавета Кондрашевская. По словам девушки, она больше не может выносить скандалы среди других девушек, да и непонимание ее чувств самим мужчиной никак не развивают отношения.
В итоге, продолжают бороться за сердце и любовь Алекса Топольского 7 участниц.
Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона
- Марина (косметолог, 25 лет)
- Юлия (вышивальщица, 22 года)
- Екатерина (фотомодель, 24 года)
- Александра (безработная, 25 лет)
- Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
- Виктория (актриса, 37 лет)
- Алина (финансовый аналитик, 23 года)
Скандалы на шоу "Холостяк-2022"
Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.