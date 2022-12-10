"Холостяк-2022": кого из участниц Алекс Топольский отправил домой на седьмой неделе (фото)

Одна из участниц попросила отпустить ее домой

В эту пятницу, 9 декабря, на телеканале СТБ состоялся 7 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", в 12 сезоне которого главным героям стал предприниматель Алекс Топольский, который уже 9 лет живет и работает в США.

Седьмая неделя у героев прошла очень активно, хоть и непросто. Многие девушки все еще продолжают ссориться между собой и Алексу это очень не нравиться. Однако мужчине удалось поговорить практически с каждой участницей и разобраться в ситуации.

На церемонии роз случился очень неожиданный момент. Попросила Алекса отпустить ее домой 27-летняя Элизавета Кондрашевская. По словам девушки, она больше не может выносить напряжение среди девочек, ей надоели скандалы, да и непонимание ее и ее чувств самим холостяком. Топольскому пришлось отпустить Лизу.

Холостяк 2022: кто покинул проект в седьмом выпуске

На седьмой неделе ушла 27-летняя крупье Элизавета Кондрашевская. Всего на проекте осталось 7 участниц, которые продолжают бороться за сердце главного холостяка реалити.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.