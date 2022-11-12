"Не на дієті, а жеру торт": учасниця, що вийшла до "Холостяка" в одній білизні, розповіла, як себе потрібно любити (фото)

27-річна круп’є Єлизавета ні краплі не сумнівалася у своїй сексуальності

Цієї п’ятниці, 11 листопада, на телеканалі СТБ відбувся третій випуск популярного реаліті-шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Загалом на проєкті залишилося дванадцять дівчат, а тринадцятій учасниці, 24-річній Людмилі з Чернівців, довелося покинути цей сезон.

На церемонії троянд одна з дівчат прийшла до головного героя в одній лише білизні — це 27-річна круп’є Єлизавета Кондрашевська. Це було продиктовано однією з умов конкурсу, який дівчата пройшли третього тижня проєкту. Зазначимо, що самому Топольському дуже сподобався сексуальний образ Єлизавети, а ось її суперниці побачили десь у неї "жирні ляшки".

Тим часом сама дівчина відзначила в Інстаграмі, щоб там ніхто не говорив, головне — це любов до себе. Ліза зізналася, що рік тому була трохи "соковитішою", а перед самим проєктом не худнула, не йшла до косметолога, не купувала речі спеціально для проєкту: "Я вирвалася зі свого життя такою, яка я є".

"За день до цієї церемонії, на ніч я їла величезний шматок торту наполеон. Пам’ятаю, як дівчата з подивом дивилися на мене. Чому це я не на дієті, а жеру торт. Але на той момент я сприймала себе і любила такою, яка я є. Не слухайте оточуючих, не підлаштовуйтесь під нав’язані ідеали та стандарти. Ви чудові такі, які ви є саме зараз. Потрібно це усвідомити", — звернулася Ліза до своїх підписниць.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Олексія Топольського.