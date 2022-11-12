"Не на диете, а жру торт": вышедшая к "Холостяку" участница в одном белье рассказала, как себя нужно любить (фото)

27-летняя крупье Елизавета ни капли не сомневалась в своей сексуальности

В эту пятницу, 11 ноября, на телеканале СТБ состоялся третий выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Всего на проекте осталось двенадцать девушек, а тринадцатой участнице, 24-летней Людмиле из Черновцов, пришлось покинуть этот сезон.

На церемонии роз одна из девушек пришла к главному герою в одном лишь белье — это 27-летняя крупье Елизавета Кондрашевская. Это было продиктовано одним из условий конкурса, который девушки прошли на третьей неделе проекта. Отметим, что самому Топольскому очень понравился сексуальный образ Елизаветы, а вот ее соперницы увидели где-то у нее "жирные ляшки".

Между тем, сама девушка отметила в Инстаграме, чтобы там никто не говорил, главное — это любовь к себе. Лиза призналась, что год назад была немного "сочнее", а перед самим проектом не худела, не шла к косметологу, не покупала вещи специально для проекта: "Я вырвалась со своей жизни такой, какая я есть".

"За день до этой церемонии на ночь я ела огромный кусок торта наполеон. Помню, как девушки с удивлением смотрели на меня. Почему это я не на диете, а жру торт. Но на тот момент я воспринимала себя и любила такой, какая я есть. Не слушайте окружающих, не подстраивайтесь под навязанные идеалы и стандарты. Вы прекрасны такие, какие вы сейчас. Нужно это осознать", — обратилась Лиза к своим подписчицам.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.