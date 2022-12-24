Все ближе к финалу: "Холостяк" Топольский определился с фаворитками 12 сезона (фото)

Попрощалась с мужчиной самая старшая участница 12 сезона

На девятой неделе самого романтического реалити-шоу на украинском телевидении "Холостяк" главный герой 12 сезона Алекс Топольский отпустил домой лишь одну участницу. За сердце мужчины продолжают бороться лишь пять девушек.

В пятницу, 23 декабря, на телеканале СТБ состоялся новый, девятый эфир телепроекта. Эта неделя проходила в Киеве, и Топольский сумел хорошо провести время на свиданиях со всеми участницами реалити. На одном из свиданий Алекс даже чуть не сделал тату, но вовремя опомнился и отказался от предложения не такой уж и скромняги, модели Екатерины.

Без скандалов не обошлось: сильно повздорили между собой две участницы сезона — Александра Погорелова и Александра Мудрая, а все из-за склочного характера последней. На церемонии роз она призналась "холостяку", что она сама виновата и ей перед ним очень стыдно. В который раз Алекс дал шанс девушке, ведь она ему очень нравится. Попала в "черный список" мужчины актриса Виктория Варлей, которая и ушла на девятой неделе.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Александра (безработная, 25 лет) Александра (директор IТ-компании, 29 лет)

Напомним, что ранее на одну из фавориток шоу зрители реалити буквально набросились из-за выходок девушки, безработную Александру Мудрую. Поклонники проекта называют ее неприятной особой, манипулятором, которой нужны только деньги.