Все ближче до фіналу: "Холостяк" Топольський визначився із фаворитками 12 сезону (фото)

Попрощалася із чоловіком найстарша учасниця 12 сезону

На дев’ятому тижні найромантичнішого реаліті-шоу на українському телебаченні "Холостяк" головний герой 12 сезону Алекс Топольський відпустив додому лише одну учасницю. За серце чоловіка продовжують боротися лише п’ять дівчат.

У п’ятницю, 23 грудня, на телеканалі СТБ відбувся новий, дев’ятий ефір телепроєкту. Цей тиждень проходив у Києві, і Топольський зумів добре провести час на побаченнях з усіма учасницями реаліті. На одному з побачень Алекс навіть мало не зробив тату, але вчасно схаменувся і відмовився від пропозиції не такої вже й скромняги, моделі Катерини.

Без скандалів не обійшлося: сильно посварилися між собою дві учасниці сезону — Олександра Погорєлова та Олександра Мудра, а все через сварливий характер останньої. На церемонії троянд вона зізналася "холостяку", що сама винна і їй перед ним дуже соромно. Вкотре Алекс дав шанс дівчині, адже вона йому дуже подобається. Потрапила до "чорного списку" чоловіка актриса Вікторія Варлей, яка і пішла дев’ятого тижня.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років) Юлія (вишивальниця, 22 роки) Катерина (фотомодель, 24 роки) Олександра (безробітна, 25 років) Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)

Нагадаємо, що раніше на одну з фавориток шоу глядачі реаліті буквально накинулися через витівки дівчини, безробітну Олександру Мудру. Шанувальники проєкту називають її неприємною особливою, маніпулятором, якій потрібні лише гроші.