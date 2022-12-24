"Вже третя дівчина йде за власним бажанням": учасниця, що залишила "Холостяк", гнівно обрушилася на монтажерів проєкту

Актриса розповіла, що було "вирізано" у дев’ятому випуску

Учасниця популярного реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ актриса Вікторія Варлей, яка залишила шоу на дев’ятому ефірі, заявила про неправдивий монтаж цього випуску. Більше того, дівчина сказала, що вже третя учасниця нібито йде з проєкту за власним бажанням.

Про це йдеться у публікації на сторінці Вікторії Варлей у Instagram, яку вона опублікувала після закінчення програми за 23 грудня. Актриса назвала три причини, через які не бачила себе в парі з головним героєм реаліті Алексом Топольським.

Так, учасниця заявила про повне розчарування дев’ятим випуском.

"СТБ, звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт "Холостяк"! Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення як образу на дівчинку Катю… Як можна було вирізати, що я розповідала про сім’ю та дітей? І реальні причини, чому я пішла, це не увійшло в монтаж, тому що як це так, що вже третя дівчина іде за власним бажанням (@ali_yershova (Аліна Єршова. – Ред.) також пішла за власним бажанням, але хто вам про це розповість)” – йдеться у пості.

За словами Вікторії, є три причини, через які вона не мала наміру будувати стосунки з Алексом:

Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким я можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудови сім’ї.

Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити до Майамі до Різдва (до 25 грудня).

Мені вже реально треба було потрапити до косметолога.

Тим не менш, Варлей подякувала команді проєкту та рада знайомству з іншими учасницями. Атмосфера на зйомках, пише вона, нагадувала дитячий табір, але "все найцікавіше залишилося за кадром".

Скріншот публікації Вікторії Варлей

Ексучасниця обурена монтажем випуску

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 сезон "Холостяка" не припиняє опинятися у вихорі скандалів. Зі звинуваченнями у бік творців шоу, головного героя і навіть ведучого виступала 28-річна нутриціологиня Анастасія Кузміцька. Додала критики ще одна учасниця, що вибула – танцівниця Аделіна Делі. А студентка Аміна Джафарова, яка покинула проєкт, після вильоту чесно сказала свою думку про "холостяка".