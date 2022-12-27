Без уколів і до ринопластики: учасниця "Холостяка" Марина показала, як виглядала до операцій (фото)

Різниця між фото у два роки

Учасниця 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Марина Голд, яка продовжує боротись за своє щастя на проєкті, показала на одному фото різницю між тим, яким її обличчя було до пластики, а як виглядає зараз.

Дівчина розповіла в Інстаграмі, як виглядала у 24 роки, два роки тому. За словами Марини, вона зробила риносептопластику (операція, що змінює форму зовнішнього носа та усуває викривлення носової перегородки — ред.), бо їй було дуже важко дихати. В неї завжди був закладений ніс, через що було дуже важко спати.

"Хоча я мушу попередити, що ніс приходить до кінцевого результату за рік або два… (на фото в порівнянні з минулим, ще був смішний ніс)", — розповідає дівчина.

Марина Голд зробила ринопластики в 24 роки

Крім того, учасниця "Холостяка-12" зізналась, що робить собі додаткові ін'єкції, але більше в собі нічого змінювати не бажає.

"Я колю собі губки (сама), ботокс раз у рік, колола одного разу собі впадини під очима (носослізку). Роблю чистку шкіри раз в два місяці, люблю проколоти раз у рік полінукліотиди або біоревіталізацію", — пише Голд.

Нагадаємо, що дівчина працює косметологом. Народилась Марина в селі Харківської області, але останні роки мешкала в Києву. Після повномасштабного вторгнення росії в Україні дівчина відлетіла в США, але мріє все ж повернутись на батьківщину.

Без уколів і до ринопластики / З уколами і ріносептопластикою

Раніше "Телеграф" писав про ще одну учасницю "Холостяка" Олександру Погорєлову. Як виявилось, у 2019 році дівчина знялась в кліпі відомого співака Володимира Дантеса.

Також нещодавно на одну із фавориток шоу глядачі буквально накинулися через витівки дівчини, — ту саму безробітну Олександру Мудру. Шанувальники проєкту назвали її неприємною особою, маніпулятором, якій потрібні лише гроші.