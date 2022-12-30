В гостях у Решетника: Саша Мудрая из "Холостяка" подпортила вечер Топольскому

Пара провела свидание в гостях у бессменного ведущего реалити

На десятой неделе романтического проекта 12 сезона "Холостяк" главный герой Алекс Топольский повел на свидание фаворитку и скандальную участницу Александру Мудрую. Мероприятие прошло в неожиданном месте — в доме ведущего шоу Григория Решетника.

Пара познакомилась с женой шоумена Кристиной Решетник и их тремя сыновьями. Алекс устроил девушке некую проверку с семейными ценностями, поскольку ранее мужчина узнал, что Саша не готова отдавать себя бытовым вопросам, если бы уже была в отношениях.

Участники 12 сезона "Холостяка" смогли отлично поладить с детьми звездной пары, а также с самими хозяевами дома.

Однако под конец вечера Мудрая неприятно удивила Алекса. Дело в том, что позже участницы, которые останутся на проекте после церемонии роз, должны будут познакомить Топольского со своими родителями, самими близкими людьми. Сначала Саша заверила, что готова познакомить мужчину с родными, но уже за столом девушка открыто заявила, что в это время ее родители уедут и семейная встреча не состоится.

Топольский был шокирован таким неожиданным ответом, ведь мужчина очень ценит семью. "Холостяк" поставил под сомнение готовность Саши на сближение его и ее родных, или же она просто обманула мужчину, имея на это какие-то причины.

Ранее "Телеграф" писал об еще одной участнице "Холостяка" Александре Погореловой. Как выяснилось, в 2019 году девушка снялась в клипе известного певца Владимира Дантеса.