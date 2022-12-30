У гостях у Решетника: Саша Мудра з "Холостяка" зіпсувала вечір Топольському

Пара провела побачення в гостях у незмінного ведучого реаліті

На десятому тижні романтичного проєкту 12 сезону "Холостяк" головний герой Алекс Топольський повів на побачення фаворитку та скандальну учасницю Олександру Мудру. Захід пройшов у несподіваному місці – у будинку ведучого шоу Григорія Решетника.

Пара познайомилася з дружиною шоумена Христиною Решетник та їх трьома синами. Алекс влаштував дівчині певну перевірку із сімейними цінностями, оскільки раніше чоловік дізнався, що Саша не готова віддавати себе побутовим питанням, якби вже була у стосунках.

Учасники 12 сезону "Холостяка" змогли відмінно порозумітися з дітьми зіркової пари, а також із самими господарями будинку.

Проте під кінець вечора Мудра неприємно здивувала Алекса. Річ у тому, що пізніше учасниці, які залишаться на проєкті після церемонії троянд, мають познайомити Топольського зі своїми батьками, найближчими людьми. Спочатку Саша запевнила, що готова познайомити чоловіка з рідними, але вже за столом дівчина відкрито заявила, що на цей час її батьки поїдуть і сімейна зустріч не відбудеться.

Топольський був шокований такою несподіваною відповіддю, адже чоловік дуже цінує родину. "Холостяк" поставив під сумнів готовність Саші на зближення його та її рідних, або ж вона просто обманула чоловіка, маючи на це якісь причини.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну учасницю "Холостяка" Олександру Погорєлову. Як з’ясувалося, 2019 року дівчина знялася у кліпі відомого співака Володимира Дантеса.