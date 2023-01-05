"Закрываемся в комнате, раздеваемся": Алекс Топольский ответил, был ли секс на "Холостяке"

Мужчина заявил, что у каждого человека есть свои биологические потребности

Главный герой 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на интересующий многих поклонников романтического проекта вопрос — был ли интим между участниками в новом сезоне и хотелось ли мужчине его с кем-то иметь.

В своем частном Телеграмм-канале Топольский рассказал, что… был! Но в той манере, чтобы просто подшутить над вопросом своих подписчиков.

"Ну конечно, что был секс на "Холостяке". Мы люди, у нас есть биологические потребности. 90 дней без секса, ну почти невозможно! Почти каждый день мы после съемок с командой дружно, я, команда операторы, режиссеры, девушки, официанты из ресторана закрываемся в комнате, раздеваемся, заносим небольшой синий бассейн. Выносим туда несколько литров масла… Сначала у нас идет реслинг, ну а после этого, конечно, секс. Мы тоже люди, у нас должна быть какая-то отдушина", — сказал Алекс.

Все же главный "Холостяк" страны порекомендовал после финала взглянуть на пост-шоу проекта, в котором он и другие участники сезона смогут удивить зрителей более интригующими, правдивыми и интересными историями, которые произошли на три месяца съемок шоу.

Напомним, что на одиннадцатой неделе на проекте в 12 сезоне осталось всего четыре участницы: Марина Голд, Екатерина Лозовицкая, Александра Мудрая и Александра Погорелова. Вылетела на прошлой неделе одна из фавориток шоу — Юлия "Медуза" Кучеренко.