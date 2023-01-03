Без Леси не обошлось: Григорий Решетник нашел новых "Холостяка" и "Холостячку" (фото)

Ведущий порадовал поклонников реалити-шоу

Известный шоумен Григорий Решетник, поздравивший украинцев с Новым годом-2023, повеселил своих поклонников в соцсети общим фото со своими коллегами по сцене.

У себя в Инстаграме ведущий одних из рейтинговых проектов на украинском телевидении опубликовал кадр с телеведущей Лесей Никитюк и певцом и флейтистом SHUMEI (Олег Шумей).

"Нашел новых "Холостяка" и "Холостячку", — подписал фото Григорий Решетник. Таким образом шоумен решил поднять настроение своим подписчикам в социальной сети. Вероятней всего, новых сезонов популярного шоу пока в Украине сниматься не будут, и все из-за войны.

Стоит добавить, что Никитюк в свое время буквально вывели из себя вопросы об ее возможном участии в проекте "Холостячка". Телеведущая поклялась не становиться главной героиней шоу.

Ранее "Телеграф" писал, что съемки 12 сезона "Холостяка" с Алексом Топольским проходили в доме бессменного ведущего проекта Григорий Решетника. Тогда одна из фавориток сезона подпортила настроение главному герою.