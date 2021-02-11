Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"
Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"
В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса
В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса
"Знатная компания собирается": "Слуга народа" выдвинет Василия Вирастюка кандидатом в нардепы
"Знатная компания собирается": "Слуга народа" выдвинет Василия Вирастюка кандидатом в нардепы
В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу
В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу

"Белоснежку и семь гномов все видели": Лесю Никитюк вывели из себя вопросами об участии в "Холостячке"

"Белоснежку и семь гномов все видели": Лесю Никитюк вывели из себя вопросами об участии в "Холостячке"
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая является одной из самых известных холостячек в украинском шоу-бизнесе, в который раз ответила на вопрос своих подписчиков об участии в романтическом шоу на телеканале СТБ "Холостячке".

В сториз Инстаграма звезда сказала, что становиться героиней проекта она не собирается.

"Нет, я не буду участвовать в шоу "Холостячка", потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и все видели", - ответила Никитюк.

Победившая рак украинская звезда вернулась в Киев из США

"Ребятки, не, я не пойду в "Холостячку"", - еще раз категорично ответила телеведущая.

Напомним, реалити-шоу "Холостячка" стартовало в октябре 2020 года на телеканале "СТБ". Проект является спин-оффом мужской версии "Холостяк", который в свою очередь является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"

Героиней первого сезона стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в финале выбрала участника Александра Эллерта.

Ранее Леся Никитюк, которая наиболее известна как экс-телеведущая тревел-передачи "Орел и решка", недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, а позже поздравила своего коллегу по проекту "Ле Маршрутка" с днем рождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

Все по теме:

Шоу, Холостячка, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
02 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мандат важнее товарища: как &quot;слуги народа&quot; после угроз Зеленского &quot;слили&quot; Дубинского
Мандат важнее товарища: как "слуги народа" после угроз Зеленского "слили" Дубинского
Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт: названа причина
Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт: названа причина
Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)
Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)
&quot;Белоснежку и семь гномов все видели&quot;: Лесю Никитюк вывели из себя вопросами об участии в &quot;Холостячке&quot;
"Белоснежку и семь гномов все видели": Лесю Никитюк вывели из себя вопросами об участии в "Холостячке"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь