"Белоснежку и семь гномов все видели": Лесю Никитюк вывели из себя вопросами об участии в "Холостячке"

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая является одной из самых известных холостячек в украинском шоу-бизнесе, в который раз ответила на вопрос своих подписчиков об участии в романтическом шоу на телеканале СТБ "Холостячке".

В сториз Инстаграма звезда сказала, что становиться героиней проекта она не собирается.

"Нет, я не буду участвовать в шоу "Холостячка", потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и все видели", - ответила Никитюк.

"Ребятки, не, я не пойду в "Холостячку"", - еще раз категорично ответила телеведущая.

Напомним, реалити-шоу "Холостячка" стартовало в октябре 2020 года на телеканале "СТБ". Проект является спин-оффом мужской версии "Холостяк", который в свою очередь является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Героиней первого сезона стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в финале выбрала участника Александра Эллерта.

Ранее Леся Никитюк, которая наиболее известна как экс-телеведущая тревел-передачи "Орел и решка", недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, а позже поздравила своего коллегу по проекту "Ле Маршрутка" с днем рождения.