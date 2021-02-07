"Харизматичный мужчинчик": Никитюк развеселила фанов кадрами со съемок "Ле Маршрутка" (фото, видео)

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая провела отпуск на Мальдивах, 7 февраля поздравила с днем рождения своего коллегу, водителя из тревер-программы "Le Маршрутка" Богдана Богдановича, настоящее имя которого Игорь Новинчук. В этом году мужчине исполнилось 34 года.

Поздравление 33-летняя Никитюк дополнила архивными фотографиями со съемок передачи, которая выходит на Новом канале.

"Друзья сегодня в Богдановича День Рождения!!! Листая фотки и залайкайте этого доброго и красивого мужчину. P.S. С Днем рожденья!!! Люблю. Чисть картошку, я выезжаю", - написала телеведущая.

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Поклонники известного шоу о путешествиях присоединились к поздравлениям Леси, а телеведущий Андрей Бедняков, который также как и Никитюк, вел программу "Орел и решка", назвал Богдановича ее "младшим братом".

Ранее Леся Никитюк развеселила сеть видео, в котором телеведущая в косметической маске демонстрирует теплые шортики.