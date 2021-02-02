Не жизнь, а мечта: Леся Никитюк повеселила фанатов роликами из Киева (видео)

Популярная украинская телеведущая Леся Ивановна Никитюк продолжает веселить своих подписчиков. Девушка вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах, в хмурый зимний Киев.

Леся Никитюк та еще юмористка, поэтому и свое возвращение она подала в таком же ключе. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько сторис, в которых похвасталась загаром, и рассказала для чего ей теплые шортики.

Также леди Ле сообщила, что оставила на Мальдивах “собственного корреспондента” в виде своей подруги, которая тоже отдыхает на Мальдивах.

"Не жизнь, а мечта" - говорит Леся в одном из роликов, показывая чем она занимается по приезду домой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк дала несколько советов путешествующим на Мальдивы и рассказала о всех плюсах и минусах отдыха на острове.