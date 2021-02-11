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Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"

Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"
09:03 Сегодня Телеграф

Владимир Остапчук, популярный украинский шоумен, стендап-комик, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина", рассказал "Телеграфу" о своем профессиональном пути, развитии творческих потенциалов, поделился, чем его очаровала супруга Кристина, и о том, как справляется с эмоциональным выгоранием.

Блиц

– Отдых в горах или на море?

– В горах.

– Отдых с семьей: тихие посиделки или активные игры?

– Активные игры.

– Вечером на застолье: вино или коньяк?

– Вино.

– Город: Умань или Киев?

– Киев.

– Есть ли у вас какой-то талисман? Верите ли в приметы?

– У меня нет талисмана, я не верю в приметы и в гороскопы, кстати, тоже.

Владимир Остапчук

– Владимир Остапчук – это… (в трех эпитетах)?

– Жизнерадостный, легкий, веселый.

– Почему выбрали именно путь в шоубиз? Могла ли ваша жизнь сложиться по-другому?

– Где-то до 24 лет я вообще не понимал, чем хочу заниматься. Я был очень прилежным учеником в школе, окончил университет с красным дипломом и начал преподавать английский в университете в Умани. Но в какой-то момент я понял, что это не моё и ушел в никуда. И вот тогда я четко осознал, что мне хочется двигаться в этом направлении. Буду ли я шоуменом? Я об этом не думал. Мне просто нравилась сцена. Какие-то задатки у меня были ещё с детства. Я выигрывал различные конкурсы чтецов в городе и по Украине. В университете я вел, наверное, все мероприятия. Но тогда как-то не очень серьёзно к этому относился. Да и сейчас, в первую очередь, я кайфую от того, чем занимаюсь.

– Что стало главным фактором того, что мы знаем вас, как шоумена?

– Интересный вопрос. Я думаю, однажды я проснулся с четким ощущением, что я хочу быть на сцене. Как это должно произойти, что должно этому послужить, и как я должен был переехать из Умани в Киев, – вообще не понимал. Все вокруг мне наоборот говорили: "Да куда ты едешь? Что ты там будешь делать? Да какой из тебя шоумен?" И тогда мне помогли мое упорство и внутреннее желание самореализоваться. А сейчас я эту работу не променяю ни на что!

– Вова Остапчук – это всегда заряд позитива. Стиль вашего публичного поведения – это игра, чтобы получить больше фанатов и привлечь интерес к своей персоне, или это стиль жизни? Опишите себя в жизни, не на сцене.

– В жизни я достаточно спокойный, но при этом такой же жизнерадостный и веселый человек. Помню, когда мы с Кристиной только познакомились, она мне сказала: "Раньше я видела тебя только на работе (Кристина и Владимир познакомились на мероприятии, где Остапчук работал ведущим – ред.). Но мне приятно, что в быту, в общении ты простой Вова".

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– Как справляетесь с эмоциональным выгоранием, что часто случается у артистов. Бывают ли у вас "дни тишины"?

– Да, конечно. Стоит понимать, что у "людей сцены" обмен энергией со зрителями происходит в разы сильнее, чем в любой другой профессии. Ты очень много отдаешь в эмоциональном плане. Поэтому, конечно же, бывает выгорание, упадки, и тогда очень важно распознать такие дни (я их называю "эти дни") и просто побыть наедине с собой. В такие дни я практически ни с кем не разговариваю, много читаю, смотрю и всячески уделяю себе время.

– Кто вас стимулирует больше: хейтеры или поклонники?

– И те, и другие, ведь хейтеры – это, по сути, твои поклонники, но со знаком "минус". Но в целом, больше меня мотивирует мое внутреннее желание реализоваться, мои близкие люди. А поклонники и хейтеры – это, скорее, подтверждение того, что ты интересен.

Телеведущий Остапчук

– Дайте три совета начинающим ведущим.

– Страшно не люблю что-то советовать, могу просто поделиться. Исходя из своего опыта в профессии, я понял одну важную вещь: ты всегда должен верить в то, что у тебя в жизни будет тот самый переломный момент. Нужно быть всегда к нему готовым. В этой профессии, как и в шоу-бизнесе в целом, важно оказаться в нужный момент в нужном месте. Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось впрыгнуть в тот самый вагон.

– Кто для вас является кумиром среди ведущих, на кого равнялись в начале своей карьеры?

– В начале карьеры следил за всеми нашими ведущими, мне кажется, отмечал для себя какие-то фишки, особенности. Помню, еще в школе я с восторгом наблюдал за Андреем Доманским, Юрой Горбуновым, Димой Шепелевым. У нас тогда была мечта, что нам вдруг позвонят и заберут на большое телевидение.

Сейчас у меня нет кумиров, которых я бы наследовал. Но я искренне восхищаюсь работой Сергея Притулы, если мы говорим про украинских ведущих. А еще я много смотрю американского контента, и среди их ведущих мне безумно нравятся всем известный Джимми Фэллон, Джеймс Корден, Кевин Харт, особенно как стендап-комик.

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– Какая ваша глобальная цель в шоу-бизнесе?

– Самореализация. Я сейчас ориентируюсь на американскую модель, когда ты не просто ведущий, ты – шоумен. То есть, ты поешь, пишешь стендап, ты постоянно открываешь в себе новые творческие грани. Мне это очень импонирует.

– Многие люди из шоу-бизнеса "перетекли" в политику. Хотели бы пойти по их стопам?

– На самом деле, мне только на руку то, что многие люди из моего окружения пошли в политику, ведь у меня стало меньше хороших конкурентов (смеется). Сам же в политику сейчас точно не хотел бы.

– Назовите качества, которыми должна обладать девушка, чтобы зацепить вас с первого взгляда.

– У меня есть девушка, которая цепляет меня с первого взгляда каждое утро. Это моя супруга Кристина. Она лёгкая, жизнерадостная, селф-мейд, как и я, она очень напористая, она меня поддерживает и вдохновляет во всем.

– Как познакомились с Кристиной Остапчук (тогда еще Горняк)?

– Мы встретились на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты. Нас познакомили, чтобы мы решили некие организационные моменты в подготовке сюрприза невесте.

– У вас есть девиз семейной жизни?

– Живи здесь и сейчас.

Владимир и Кристина Остапчук

– Какие отношения у Кристины с вашими детьми?

– Отличные, они с первой встречи нашли общий язык. У Эмилии с Кристиной даже общие хобби нашлись, например, игра на фортепиано. Но сейчас, к сожалению, видеться нет возможности, и зависит это не от нас.

– Вы приходили на шоу "Голос", развернули сразу три кресла тренеров. Не было желания продолжить участие?

– Нет, мы сразу договорились с продюсером шоу Владимиром Завадюком о том, что я выступлю как Special Guest. Я зачитал рэп и сделал легкую "прожарку" судей шоу. Хоть они и развернули кресла, я не планировал и не хотел оставаться там. Я считаю, что есть более достойные ребята, которым это нужнее. Зачем же я буду занимать место у кого-то талантливого, о ком должна знать вся страна?!

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– Шоу "Маска". Как поступило предложение стать ведущим?

– Переговоры с продюсерами "Маски" и каналом "Украина" мы вели достаточно долго, ведь адаптация оригинального формата предполагает много нюансов. Более того, мне хотелось быть не просто конферансье в шоу, а его полноценным участником. И когда мы поняли, что это возможно, я с радостью согласился быть ведущим.

Шоу Маска на телеканале Украина

– Каково быть в роли участника этого шоу?

– Я примерял на себя один из образов и могу с уверенностью сказать, что это физически очень сложное испытание. Чтобы вы понимали, в некоторых костюмах у тебя взгляд, как в бойнице: ты видишь только кусочек пола и сцены. А тебе еще нужно двигаться, выполнять постановки, петь вживую, а после номера, запыхавшись, отвечать на вопросы детективов. Но, как бы сложно не было, это интересно.

– Чье выступление больше всего понравилось? Есть свои фавориты? 

– У меня сейчас как будто спрашивают, есть ли у меня среди детей любимый ребенок. Все маски крутые! Мне, как папе, больше всего хочется поддержать маски Жабеня и малыша-Циклопа. Уверен, что все дети страны уже стали фанатами этой маски. И еще мне нравится маска Дракона.

– Владимир Остапчук через 10 лет – это… ?

– Если говорить о телевидении, я потихоньку подбираюсь к тому, что хотел бы делать – это ведение больших вечерних шоу ("Маска" уже в их числе). Помимо этого хочу развиваться в других направлениях. Мне интересно сериальное и кинопроизводство, стендап, вокальная карьера. Дальше – больше!

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Маска, Интервью, Владимир Остапчук, телеканал украина.
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