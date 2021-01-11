Девушки любят веселых и настырных: Владимир Остапчук назвал три простых правила, как развеселить свою девушку

Шоумен и юморист Владимир Остапчук считает, что в отношениях без юмора ну никак. А вот, что делать, если Ваша девушка не понимает юмора?
На своей странице в Инстаграме телеведущий рассказал простые правила, как заставить свою избранницу смеяться над Вашими шутками, при этом не ставая “гордоном в ее голове”.
“Смелее, девушки любят веселых и настырных” - пишет Остапчук.
Итак, правила “смеха” от Владимира Остапчука:
Прозондируйте почву, чтобы понять, какой юмор она любит и воспринимает. Для этого забрасывайте ее мэмчиками и стикерами в телеграмм.
Не шутите над ее внешностью или финансами.
Смотрите стендап и камеди клаб. Там много об отношениях, женском взгляде и о жизни пары в целом. Вы со временем начнёте подмечать яркие моменты в вашей паре и шутить над этим.
Шутите над собой. Отношения — это не соревнования. И самоирония здесь хороший помощник.
Играйте в игры. ЧБД, DZK и прочие форматы идеально подойдут для двоих.
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Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Остапчук умилил подписчиков снимком со своей дочерью Эмилией.