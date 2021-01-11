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Девушки любят веселых и настырных: Владимир Остапчук назвал три простых правила, как развеселить свою девушку

Девушки любят веселых и настырных: Владимир Остапчук назвал три простых правила, как развеселить свою девушку
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Шоумен и юморист Владимир Остапчук считает, что в отношениях без юмора ну никак. А вот, что делать, если Ваша девушка не понимает юмора?

На своей странице в Инстаграме телеведущий рассказал простые правила, как заставить свою избранницу смеяться над Вашими шутками, при этом не ставая “гордоном в ее голове”.

“Смелее, девушки любят веселых и настырных” - пишет Остапчук.

Итак, правила “смеха” от Владимира Остапчука:

  • Прозондируйте почву, чтобы понять, какой юмор она любит и воспринимает. Для этого забрасывайте ее мэмчиками и стикерами в телеграмм.

  • Не шутите над ее внешностью или финансами.

  • Смотрите стендап и камеди клаб. Там много об отношениях, женском взгляде и о жизни пары в целом. Вы со временем начнёте подмечать яркие моменты в вашей паре и шутить над этим.

  • Шутите над собой. Отношения — это не соревнования. И самоирония здесь хороший помощник.

  • Играйте в игры. ЧБД, DZK и прочие форматы идеально подойдут для двоих.

 
 
 
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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Остапчук умилил подписчиков снимком со своей дочерью Эмилией.

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Все по теме:

Шутки, Шоумен, Ведущий, Владимир Остапчук.

Автор:

Телеграф
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