Девушки любят веселых и настырных: Владимир Остапчук назвал три простых правила, как развеселить свою девушку

Шоумен и юморист Владимир Остапчук считает, что в отношениях без юмора ну никак. А вот, что делать, если Ваша девушка не понимает юмора?

На своей странице в Инстаграме телеведущий рассказал простые правила, как заставить свою избранницу смеяться над Вашими шутками, при этом не ставая “гордоном в ее голове”.

“Смелее, девушки любят веселых и настырных” - пишет Остапчук.

Итак, правила “смеха” от Владимира Остапчука:

Прозондируйте почву, чтобы понять, какой юмор она любит и воспринимает. Для этого забрасывайте ее мэмчиками и стикерами в телеграмм.

Не шутите над ее внешностью или финансами.

Смотрите стендап и камеди клаб. Там много об отношениях, женском взгляде и о жизни пары в целом. Вы со временем начнёте подмечать яркие моменты в вашей паре и шутить над этим.

Шутите над собой. Отношения — это не соревнования. И самоирония здесь хороший помощник.

Играйте в игры. ЧБД, DZK и прочие форматы идеально подойдут для двоих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Остапчук умилил подписчиков снимком со своей дочерью Эмилией.