Без Лесі не обійшлося: Григорій Решетник знайшов нових "Холостяка" і "Холостячку" (фото)

Ведучий порадував шанувальників реаліті-шоу

Відомий шоумен Григорій Решетник, який привітав українців із Новим роком-2023, повеселив своїх шанувальників у соцмережі спільним фото зі своїми колегами по сцені.

У себе в Інстаграмі ведучий одних із рейтингових проєктів на українському телебаченні опублікував кадр із телеведучою Лесею Нікітюк та співаком і флейтистом SHUMEI (Олег Шумей).

"Знайшов нових "Холостяка" й "Холостячку", — підписав фото Григорій Решетник. Таким чином шоумен вирішив підняти настрій своїм підписникам у соціальній мережі. Найімовірніше, нових сезонів популярного шоу поки в Україні зніматися не будуть, і все через війну. Справжніх героїв телепроєкту поки що теж немає.

Варто додати, що Нікітюк свого часу буквально вивели із себе питання про її можливу участь у проєкті "Холостячка". Телеведуча заприсяглася не ставати головною героїнею шоу.

Раніше "Телеграф" писав, що зйомки 12 сезону "Холостяка" з Алексом Топольським проходили в будинку незмінного ведучого проєкту Григорія Решетника. Тоді одна з фавориток сезону зіпсувала настрій головного героя.