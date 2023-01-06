"Не для стосунків": тато учасниці "Холостяка" розкрив справжні наміри фаворитки Топольського

Знайомство з батьками Каті засмутило головного героя

Популярне реаліті "Холостяк" на каналі СТБ підходить до завершальної стадії. У випуску в п’ятницю, 6 січня, відбулося знайомство головного героя Алекса Топольського із родиною дівчат. Однак на зустрічі з батьками фотомоделі Катерини Лозовицької чоловік був засмучений через слова тата учасниці.

Як повідомляє "Телеграф", у момент особистого спілкування Алекса й тата Каті розмова зайшла про наміри дівчини, з якими вона зважилася на участь у "Холостяку". Топольський був засмучений відповідями отця Каті, адже той чітко сказав: "Не для стосунків".

Так, тато Каті розповів, що дівчина роздумувала над участю у двох проєктах — "Міс Україна" або "Холостяк". За словами чоловіка, вона сумнівалася, батько порадив йти саме на популярне реаліті.

Лозовицький вважає, що шоу "Холостяк" – це перспектива, конкуренція та вибір. За його словами, Катя була готова йти на конкурентну боротьбу, шукала виклику та нових знайомств. Алекс уточнив у батька учасниці, чи йшла вона в "Холостяк" будувати стосунки. І батько сказав: "Ні, не для стосунків". А щоб, за його словами, взяти участь, самореалізуватися та позмагатися.

Топольський зізнався в ефірі, що така інформація його засмутила.

Папа Каті й Алекс в ефірі "Холостяка". Скріншот

Відразу після розмови головного героя з батьком він почав спілкуватися з братом. Тим часом тато переказав дочці суть розмови з Алексом. Катя заявила, що формулювання батька не відповідає дійсності.

"Моя мета була познайомитися з гідним чоловіком. І якби мені він не сподобався, я пішла б", — заявила дівчина.

До речі, брат Каті зазначив, що дівчина мріяла знайти на проєкті справжні почуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким Алекс Топольський розпрощався на десятому тижні проєкту "Холостяк". А також ми писали, що ексучасниця "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу в брехні.