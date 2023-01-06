"Холостяк 2022": хто із учасниць залишив шоу в 11 випуску (фото)

У наступному випуску ми дізнаємось, хто стане переможницею 12 сезону

П’ятниця традиційно зібрала телеглядачів біля екранів телеканалу СТБ за переглядом 11 за ліком випуску найпопулярнішого реаліті-шоу — "Холостяк". Цього тижня головний герой 12 сезону Алекс Топольський визначився із двійкою "фіналісток" і відправив двох фавориток додому.

Кожна з них мала можливість познайомити Алекса зі своїми батьками. Однак і тут на Холостяка чекали сюрпризи, причому як приємні, так і не дуже. Наприклад, знайомство з батьками Каті засмутило головного героя, а ось милий подарунок від батьків Саші Погорелової, навпаки, дуже порадував і зворушив. Також вона познайомила Алекса зі своїми друзями.

А ось Саша Мудра не знайомила головного героя з мамою, пославшись на те, що в неї не виходить. Однак на церемонію троянд жінка таки прийшла, мабуть, після особистого запрошення Топольського.

Холостяк 2022: хто покинув проєкт у 11 випуску

На церемонії троянд Алекс Топольський не віддав заповіту троянду 25-річній косметологу Марині Голд. Чоловікові не сподобалося, що вона соромиться свого походження. Дівчина росла в селі на фермі.

Однак на цьому вигони не закінчились. Також Топольський вирішив відпустити Сашу Погорєлову. Він зазначив, що йому дуже подобається дуріти з нею, проте йому потрібно зовсім інше.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася в тому, що думає про "холостяк".

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким Алекс Топольський розпрощався на десятому тижні проекту "Холостяк". А також ми писали, що екс-учасниця "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.