"Холостяк 2022": кто из участниц покинул шоу в 11 выпуске (фото)

В следующем выпуске мы узнаем, кто станет победительницей 12 сезона

Пятница традиционно собрала телезрителей у экранов телеканала СТБ за просмотром 11 по счету выпуска самого популярного реалити-шоу — "Холостяк". На этой неделе главный герой 12 сезона Алекс Топольский определился с двойкой "финалисток", и отправил двоих фавориток домой.

Каждая из них девушек имела возможность познакомить Алекса со своими родителями. Однако и тут Холостяка ждали сюрпризы, при чем как приятные, так и не очень. К примеру, знакомство с родителями Кати расстроило главного героя, а вот милый подарок от родителей Саши Погореловой наоборот очень порадовал и умилил. Также она познакомила Алекса со своими друзьями.

А вот Саша Мудрая не знакомила главного героя с мамой, сославшись на то, что у той не получается. Однако на церемонию роз женщина таки пришла, видимо после личного приглашения Топольского.

Холостяк 2022: кто покинул проект в 11 выпуске

На церемонии роз Алекс Топольский не отдал заветную розу 25-летней косметологу Марине Голд. Мужчине не понравилось, что она стесняется своего происхождения. Девушка росла в селе на ферме.

Однако на этом выгоны не закончились. Также Топольский решил отпустить Сашу Погорелову. Он отметил, что ему очень нравится дурачиться с ней, однако ему нужно совершенно другое.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о "холостяке".

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем Алекс Топольский распрощался на десятой неделе проекта "Холостяк". А также мы писали, что экс-участница "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.