Хто з дівчат залишився у шоу "Холостяк" 12 сезону після знайомства з батьками (фото)

Топольський визначився з двома дівчатами, які поборються за його серце у фіналі

У п’ятницю, 6 січня, на телеканалі СТБ відбувся одинадцятий випуск одного з найромантичніших реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостяк-2022", під час якого стали відомі імена двох "фіналісток". Наприкінці цього випуску Топольський визначився із двійкою фавориток.

Цей тиждень у холостяка пройшов у роз’їздах, адже він мав познайомитися з батьками учасниць. Також деякі дівчата вирішили "похвалитися" Алексом та перед друзями. Варто відзначити, що знайомства пройшли добре, проте були і свої нюанси. Приміром мама Сашка Мудра не приїхала на "традиційне" знайомство, проте на запрошення самого Алекса, жінка таки прийшла на церемонію троянд. А ось після знайомства з батьками Каті головний герой був трохи засмучений.

На церемонії троянд холостяк не дав червоної троянди і вирішив попрощатися з косметологом Мариною. Топольському не сподобалося, що вона соромиться, що вона родом із села. Також залишила шоу та Олександра Погорєлова.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті після 11 випуску

Боротися за серце Алекса Топольського продовжують дві учасниці.

Катерина Лозовицька (фотомодель, 24 роки)

Олександра Мудра (безробітна, 25 років)

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про учасницю "Холостяка" Олександру Погорелову. Як з’ясувалося, 2019 року дівчина знялася у кліпі відомого співака Володимира Дантеса. А зовсім недавно Погорєлова з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники шоу "Холостяк".