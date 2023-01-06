Хто з дівчат залишився у шоу "Холостяк" 12 сезону після знайомства з батьками (фото)
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Топольський визначився з двома дівчатами, які поборються за його серце у фіналі
У п’ятницю, 6 січня, на телеканалі СТБ відбувся одинадцятий випуск одного з найромантичніших реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостяк-2022", під час якого стали відомі імена двох "фіналісток". Наприкінці цього випуску Топольський визначився із двійкою фавориток.
Цей тиждень у холостяка пройшов у роз’їздах, адже він мав познайомитися з батьками учасниць. Також деякі дівчата вирішили "похвалитися" Алексом та перед друзями. Варто відзначити, що знайомства пройшли добре, проте були і свої нюанси. Приміром мама Сашка Мудра не приїхала на "традиційне" знайомство, проте на запрошення самого Алекса, жінка таки прийшла на церемонію троянд. А ось після знайомства з батьками Каті головний герой був трохи засмучений.
На церемонії троянд холостяк не дав червоної троянди і вирішив попрощатися з косметологом Мариною. Топольському не сподобалося, що вона соромиться, що вона родом із села. Також залишила шоу та Олександра Погорєлова.
Холостяк-2022: хто залишився на проєкті після 11 випуску
Боротися за серце Алекса Топольського продовжують дві учасниці.
- Катерина Лозовицька (фотомодель, 24 роки)
- Олександра Мудра (безробітна, 25 років)
Нагадаємо, що "Телеграф" писав про учасницю "Холостяка" Олександру Погорелову. Як з’ясувалося, 2019 року дівчина знялася у кліпі відомого співака Володимира Дантеса. А зовсім недавно Погорєлова з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники шоу "Холостяк".