Запропонував подоїти Алекс: Марина із "Холостяка" розкрила правду про невдале побачення на фермі (відео)

Ексучасниця роз'яснила ситуацію з тим, чому відмовилась подоїти корову на батьківській фермі

Фаворитка 12 сезону "Холостяка" Марина Голд відповіла на питання своїх шанувальників щодо її побачення з Алексом Топольським на фермі батьків. Дівчина, яку сценаристи проєкту хотіли показати в невигідному світлі, розповіла, як саме проходили зйомки зустрічі з її батьками-фермерами, і чому слова Топольського про "сором за батьків" не відповідають дійсності.

Ексучасниця створила свій YouTube-канал, на якому виклала відео з відповідями на найпоширеніші питання: "Чи справді все так і було на фермі?", "Чому ти фукала?", "Чому ти не подоїла корову?". За словами Марини, саме головний герой сезону запропонував дівчині цим зайнятись, а не її батько, як це показали в ефірі.

"Ферма із двохсот голів не доїться руками, а за допомогою апарату. Про це був попереджений Алекс і знімальна група. Мій батько сказав, що це не є дуже безпечним, не час для дойки. Корова може тебе злякатись, вдарити. Мене Алекс разів 40 або 50 вмовляв, щоб я подоїла ту корову", — пояснила Голд.

Також Марина відповіла, чому вона "фукала", перебуваючи у корівнику, адже вона все дитинство жила на фермі і не соромилась ніякої тяжкої роботи.

"Вони (корови — ред.) на нервах починають усі серити. Я просто кидаю всі відра, летить гівно і я просто вибігаю звідти і кричу "Фу". Тому що корови, які стояли поруч, вони просто починають серити. Я просто хочу подивитись на ту людину, яка б не фукала і яка б себе почувала комфортно, якби її змушували мити дойки від гімна. Я доїла в дитинстві, корови були привчені до рук, а це зовсім інша ситуація. Хлопець, якого я спокушаю, який мені подобається, знімальна група, камери, це покажуть на всю країну… А якби мене корова пнула копитом і я б впала у гівно? Задля приколу? Мені це не прикольно", — говорить ексучасниця.

Нагадаємо, що новий сезон "Холостяка" розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася в тому, що думає про "холостяка". Пізніше ексучасниця "Холостяка", українська актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.

А раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський прийшов на проєкт тільки заради популярності.