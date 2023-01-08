Предложил подоить Алекс: Марина из "Холостяка" раскрыла правду о неудачном свидании на ферме (видео)

Экс-участница разъяснила ситуацию с тем, почему отказалась подоить корову на родительской ферме

Фаворитка 12 сезона "Холостяка" Марина Голд ответила на вопросы своих поклонников по поводу ее свидания с Алексом Топольским на ферме родителей. Девушка, которую сценаристы проекта хотели показать в невыгодном свете, рассказала, как именно проходили съемки встречи с ее родителями-фермерами, и почему слова Топольского о "стыде за родителей" не соответствуют действительности.

Экс-участница создала свой YouTube-канал, на котором выложила видео с ответами на самые распространенные вопросы: "Действительно ли все так и было на ферме?", "Почему ты фукала?", "Почему ты не подоила корову?". По словам Марины, именно главный герой сезона предложил девушке заняться этим, а не ее отец, как это показали в эфире.

"Ферма из двухсот голов не доится руками, а с помощью аппарата. Об этом был предупрежден Алекс и съемочная группа. Мой отец сказал, что это не очень безопасно, не время для дойки. Корова может тебя испугаться, ударить. Меня Алекс раз 40 или 50 уговаривал, чтобы я подоила ту корову", – объяснила Голд.

Также Марина ответила, почему она "фукала", находясь в коровнике, ведь она все детство жила на ферме и не стеснялась никакой тяжелой работы.

"Они (коровы — ред.) на нервах начинают все ср*ть. Я просто бросаю все ведра, летит говно и я просто выбегаю оттуда и кричу "Фу". Потому что стоявшие рядом коровы они просто начинают ср*ть. Я просто хочу посмотреть на того человека, который бы не фукал и который себя чувствовал комфортно, если бы его заставляли мыть дойки от говна. Я доила в детстве, коровы были приучены к рукам, а это совсем другая ситуация. Парень, которого я соблазняю, который мне нравится, съемочная группа, камеры, это покажут на всю страну… А если бы меня корова пнула копытом и я бы упала в говно? Ради прикола? Мне это не прикольно", – говорит экс-участница.

Напомним, что новый сезон "Холостяка" начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о "холостяке". Позже экс-участница "Холостяка", украинская актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во лжи.

А ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский пришел на проект только ради популярности.