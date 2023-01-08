"Облегчение": Саша, выбывшая из "Холостяка" в шаге от финала, поразила реакцией на свой вылет

Девушка ответила, была ли удивлена, что не стала финалисткой

Участница 12 сезона популярного проекта на украинском телевидении "Холостяк" Александра Погорелова рассказала о своей реакции на собственный вылет в шаге от финала шоу.

На церемонии роз главный герой Алекс Топольский не отдал цветок девушке и отправил ее домой. По его словам, ему очень нравилось дурачиться с Сашей, однако этого было мало. Уже после выпуска Погорелова призналась, что почувствовала облегчение. Своими размышлениями экс-участница поделилась в Инстаграме.

"Было ли для меня удивлением решение Алекса? Была ли я разочарована? Все это я расскажу вам чуть позже... На самом деле, сейчас я почувствовала небольшое облегчение. Теперь последний выпуск я могу смотреть совершенно спокойно, не нервничая", — написала Александра в соцсети.

Добавим, что вместе с Погореловой уехала домой и фаворитка 12 сезона Марина Голд. Позже девушка негативно высказалась о главном герое Алексе Топольском, который обвинил ее в том, что Марина якобы стесняется своих родителей — сельских фермеров.

Ранее "Телеграф" писал, что Саша Погорелова снималась в клипе известного украинского певца. А совсем недавно девушка появилась на публике с мужчиной, которого знают все поклонники проекта "Холостячка".

Напомним, что в финал 12 сезона дошли две участницы — Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая.