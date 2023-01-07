"Люблю тебя, твой сын!": холостяк Алекс Топольский вспомнил в Рождество об ушедшем из жизни отце

Главный герой 12 сезона рассказал о неожиданной стороне своего родного человека

Главный герой романтического проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский рассказал новую историю о своем отце, погибшем в ДТП несколько лет назад.

Мужчина, празднующий Рождество 7 января не с семьей, а на Бали (напомним, что сам Топольский со Львова) в этот день вспомнил о человеке, благодаря которому он стал упорным, настойчивым, дисциплинированным, амбициозным, то есть тем, каким он есть сейчас.

"Отец у меня был очень строг, но справедлив... Он всегда поддерживал мои идеи и инициативы по жизни и бизнесу, кроме переезда в США", — написал Алекс в Инстаграме. К посту участник 12 сезона "Холостяка" прикрепил совместное фото со своим отцом.

По словам Алекса, отец всегда требовал от него высоких результатов во всем, но и получал "на орехи", прогуливая уроки и дополнительные курсы. Но если бы не строгое воспитание, как рассказывает Топольский, он бы не стал тем человеком, который есть сейчас, и не добился бы успеха в том, что любит.

"Папа, вечная тебе память! Люблю тебя, твой сын!", — подытожил главный герой "Холостяка".

Ранее Топольский поделился со своими поклонниками детским фото со своими родителями.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Топольский ищет свою вторую половинку, с которой смог бы построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект только ради популярности.