"Люблю тебе, твій син!": холостяк Алекс Топольський згадав в Різдво про батька, який пішов з життя

Головний герой 12 сезону розповів про неочікувану сторону своєї рідної людини

Головний герой романтичного проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський розповів нову історію про свого батька, який загинув в ДТП декілька років тому.

Чоловік, що святкує Різдво 7 січня не з родиною, а на Балі (нагадаємо, що сам Топольський зі Львова) в цей день згадав про людину, завдяки якій він став завзятим, наполегливим, дисциплінованим, амбітним, тобто тим, яким він є зараз.

"Батько у мене був дуже суворий, але справедливий… Він завжди підтримував мої ідеї та ініціативи щодо життя та бізнесу, окрім переїзду до США", — написав Алекс в Інстаграмі. До посту учасник 12 сезону "Холостяка" прикріпив спільне фото зі своїм батьком.

За словами Алекса, батько завжди вимагав від нього високих результатів у всьому, але і отримував "на горіхи", якщо прогулював уроки і додаткові курси. Але якби не суворе виховання, як розповідає Топольський, він би не став тою людиною, якою є зараз, і не досяг би успіху в тому, що любить.

"Тату, вічна тобі пам'ять! Люблю тебе, твій син!", — підсумував головний герой "Холостяка".

Раніше Топольський поділився зі своїми шанувальниками дитячим фото зі своїми батьками.

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Топольський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт тільки заради популярності.