Экс-участница "Холостяка-12" Виктория Варлей вышла замуж (фото)

Участница "Холостяка-12" шокировала неожиданным признанием

Украинская актриса, участница 12 сезона популярного проекта "Холостяк" Виктория Варлей вышла замуж. Ее избранником стал не Алекс Топольский.

В пост-шоу проекта, которое стартовало в пятницу, 20 января, на телеканале СТБ актриса призналась, что ее новым мужем стал мужчина по имени Петр. По словам Виктории, он уже давно живет и работает в США.

Как призналась Варлей, ранее ее любимый был женат, а еще он является отцом. Однако до начала отношений с украинской актрисой Петр официально разошелся. В эфире бывшая фаворитка проекта "Холостяк" показала совместные фото со своим любимым мужчиной.

Напомним, что Виктория Варлей выбила из проекта на девятой неделе. По словам героя шоу Алекса Топольского, девушка все чаще предъявляла к нему претензии и пыталась выяснять отношения там, где этого не должно было быть. Актриса также в прошлом была в отношениях с украинским актером Тарасом Цымбалюком.