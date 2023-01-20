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Экс-участница "Холостяка-12" Виктория Варлей вышла замуж (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинская актриса Виктория Варлей Новость обновлена 20 января 2023, 20:36
Украинская актриса Виктория Варлей. Фото instagram.com/viktoriavarley

Участница "Холостяка-12" шокировала неожиданным признанием

Украинская актриса, участница 12 сезона популярного проекта "Холостяк" Виктория Варлей вышла замуж. Ее избранником стал не Алекс Топольский.

В пост-шоу проекта, которое стартовало в пятницу, 20 января, на телеканале СТБ актриса призналась, что ее новым мужем стал мужчина по имени Петр. По словам Виктории, он уже давно живет и работает в США.

Как призналась Варлей, ранее ее любимый был женат, а еще он является отцом. Однако до начала отношений с украинской актрисой Петр официально разошелся. В эфире бывшая фаворитка проекта "Холостяк" показала совместные фото со своим любимым мужчиной.

виктория варлей с мужем Петром
виктория варлей с мужем Петром
виктория варлей с мужем Петром

Напомним, что Виктория Варлей выбила из проекта на девятой неделе. По словам героя шоу Алекса Топольского, девушка все чаще предъявляла к нему претензии и пыталась выяснять отношения там, где этого не должно было быть. Актриса также в прошлом была в отношениях с украинским актером Тарасом Цымбалюком.

Теги:
#Шоу #Холостяк