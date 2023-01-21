Из семьи россиян: Варлей рассказала о своем новом муже (фото)

Экс-участница "Холостяка-12" ответила, поддерживает ли ее муж войну в Украине

Украинская актриса, бывшая участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей рассказала о своем новом мужчине, за которого она вышла замуж после финала проекта.

О неожиданной новости о замужестве фаворитка "Холостяка-12" сообщила в пост-шоу с Григорием Решетником. В эфире Варлей только и сказала, что ее мужа зовут Петр, а после расспросов фолловеров о национальности мужчины, актриса уже в соцсети Инстаграм ответила, что родители ее возлюбленного — россияне.

"Первые годы жизни провел в Амстердаме, потом с семьей переехал в Финляндию, и впоследствии в Нью-Йорк, где прожил 31 год на Манхэттене. Его родители россияне. Мой муж с первых дней войны поддерживает Украину и помогает вместе со мной ВСУ", — призналась Виктория.

Известно, что фамилия Петра — Камболин. С открытых источников в сети мы выяснили, что мужчина — основатель хедж-фонда Systematic Alpha Management с офисом на Манхэттене и русскими сотрудниками. Работает на финансовых рынках с 1995 года. Об этом пишет fomag.ru.

У него есть своя страница в Инстаграме, на которую подписано не более ста человек. Виктория Варлей — одна из фолловеров своего любимого.

Интересно, что на странице сына Петра Камболина от бывшей жены Екатерины отмечен флаг страны-террористки россии. Мальчик, которого зовут Михаил, еще несовершеннолетний.

Напомним, что Виктория Варлей выбила из проекта на девятой неделе. По словам героя шоу Алекса Топольского, девушка все чаще предъявляла к нему претензии и пыталась выяснять отношения там, где этого не должно было быть. Актриса также в прошлом была в отношениях с украинским актером Тарасом Цымбалюком.