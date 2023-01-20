Кто-то вышел замуж, а кто-то ищет любовь: как сложилась жизнь самых ярких участниц 12 сезона шоу "Холостяк" (фото)

Девушки рассказали о своей жизни после проекта, и то, как повлияла на них война

В эту пятницу, 20 января, на телеканале СТБ состоялось пост-шоу популярного реалити "Холостяк", ведущим которого стал Григорий Решетник. Рассказываем, как сложилась жизнь участниц 12 сезона, которые на протяжении трех месяцев боролись за сердце главного героя шоу — американского бизнесмена украинского происхождения Алекса Топольского.

По словам девушек, все они встретили войну дома. Некоторые из них сейчас живут в США, в частности фаворитки сезона Александра Мудрая и Марина Голд. Визажист Роксолана убежала от войны во Францию и активно принимает участие в мероприятиях в поддержку Украины. А некоторые девушки, как, например, Алина Ершова, остались в Украине.

Как сложилась жизнь участниц шоу "Холостяк-12"

Юлия Кравчук сейчас живет в Дубае. Там она работает в ресторане. Девушка состоит в отношениях с бразильским футболистом, по словам Юлии, известным.

Алина Ершова осталась в Киеве, чтобы помогать украинским военным, в частности своим близким людям: ее отец и мужья сестер встали на защиту родины. Она продолжает работать финансовым аналитиком. Также девушка призналась, что хотела принять участие еще в 11 сезоне "Холостяка", но отказалась от идеи, чтобы помочь сестре. Юлия очень подружилась с другой участницей сезона, Александрой Погореловой, которая покинула шоу на одиннадцатой неделе. Сейчас Ершова не состоит ни с кем в отношениях.

Украинская актриса Виктория Варлей сейчас живет в Майами (США). Девушка вышла замуж. Мужчину зовут Петр и он давно живет и работает в Америке.

Александра Погорелова осталась в Украине. По словам девушки, ее отец пошел в ВСУ защищать свою страну. Как призналась Саша, в ее личной жизни сейчас все хорошо.

Марина Голд сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе с братом, там продолжает работать косметологом. После вторжения россии в Украину 24 февраля родители девушки остались дома, в Харьковской области. Марина призналась, что потеряла свою квартиру в Харькове из-за обстрелов. В США девушка ходит на свидания, но видит своим будущим мужем только украинца. Марина очень подружилась с финалисткой реалити Александрой Мудрой, которая также сейчас находится в США.

Сама же Саша Мудрая заявила в пост-шоу, что считает Алекса Топольского дураком, поскольку он не выбрал ее в финале. Александра сказала, что мужчина сделал ошибочный выбор. После проекта Мудрая ходила на свидания, но заявила, что все кавалеры на ее пути оказываются скучными.

Под конец в пост-шоу появилась победительница 12 сезона "Холостяка" Екатерина Лозовицкая, а Алекс Топольский появился онлайн. К сожалению, но пара заявила, что рассталась еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас сердца обоих участников "Холостяка-12" свободные.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.