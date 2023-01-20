Укр

Кто-то вышел замуж, а кто-то ищет любовь: как сложилась жизнь самых ярких участниц 12 сезона шоу "Холостяк" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
9654
Главный герой 12 сезона проекта Холостяк - Алекс Топольский Новость обновлена 20 января 2023, 22:21
Главный герой 12 сезона проекта Холостяк - Алекс Топольский. Фото liveam.tv

Девушки рассказали о своей жизни после проекта, и то, как повлияла на них война

В эту пятницу, 20 января, на телеканале СТБ состоялось пост-шоу популярного реалити "Холостяк", ведущим которого стал Григорий Решетник. Рассказываем, как сложилась жизнь участниц 12 сезона, которые на протяжении трех месяцев боролись за сердце главного героя шоу — американского бизнесмена украинского происхождения Алекса Топольского.

По словам девушек, все они встретили войну дома. Некоторые из них сейчас живут в США, в частности фаворитки сезона Александра Мудрая и Марина Голд. Визажист Роксолана убежала от войны во Францию и активно принимает участие в мероприятиях в поддержку Украины. А некоторые девушки, как, например, Алина Ершова, остались в Украине.

Как сложилась жизнь участниц шоу "Холостяк-12"

Юлия Кравчук сейчас живет в Дубае. Там она работает в ресторане. Девушка состоит в отношениях с бразильским футболистом, по словам Юлии, известным.

юлия кравчук холостяк
юлия кравчук холостяк
юлия кравчук холостяк
юлия кравчук холостяк

Алина Ершова осталась в Киеве, чтобы помогать украинским военным, в частности своим близким людям: ее отец и мужья сестер встали на защиту родины. Она продолжает работать финансовым аналитиком. Также девушка призналась, что хотела принять участие еще в 11 сезоне "Холостяка", но отказалась от идеи, чтобы помочь сестре. Юлия очень подружилась с другой участницей сезона, Александрой Погореловой, которая покинула шоу на одиннадцатой неделе. Сейчас Ершова не состоит ни с кем в отношениях.

юлия ершова холостяк

Украинская актриса Виктория Варлей сейчас живет в Майами (США). Девушка вышла замуж. Мужчину зовут Петр и он давно живет и работает в Америке.

виктория варлей с мужем Петром
виктория варлей с мужем Петром
виктория варлей с мужем Петром

Александра Погорелова осталась в Украине. По словам девушки, ее отец пошел в ВСУ защищать свою страну. Как призналась Саша, в ее личной жизни сейчас все хорошо.

саша погорелова холостяк
саша погорелова холостяк
саша погорелова холостяк
саша погорелова холостяк

Марина Голд сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе с братом, там продолжает работать косметологом. После вторжения россии в Украину 24 февраля родители девушки остались дома, в Харьковской области. Марина призналась, что потеряла свою квартиру в Харькове из-за обстрелов. В США девушка ходит на свидания, но видит своим будущим мужем только украинца. Марина очень подружилась с финалисткой реалити Александрой Мудрой, которая также сейчас находится в США.

марина голд холостяк
марина голд холостяк
марина голд холостяк
марина голд холостяк

Сама же Саша Мудрая заявила в пост-шоу, что считает Алекса Топольского дураком, поскольку он не выбрал ее в финале. Александра сказала, что мужчина сделал ошибочный выбор. После проекта Мудрая ходила на свидания, но заявила, что все кавалеры на ее пути оказываются скучными.

саша мудрая холостяк
саша мудрая холостяк
саша мудрая холостяк
саша мудрая марина голд холостяк

Под конец в пост-шоу появилась победительница 12 сезона "Холостяка" Екатерина Лозовицкая, а Алекс Топольский появился онлайн. К сожалению, но пара заявила, что рассталась еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас сердца обоих участников "Холостяка-12" свободные.

катя лозовицкая холостяк
холостяк алекс топольский

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.

Теги:
#Шоу #Холостяк