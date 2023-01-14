"Сегодня влюблена, а завтра нет": проигравшая в "Холостяке" Саша обрушилась на Топольского

Финалистка, которую не выбрал Алекс Топольский, разочаровала сеть признанием

В пятницу, 13 января, завершился финальный выпуск романтического проекта "Холостяк", в котором главный герой 12 сезона Алекс Топольский вручил обручальное кольцо финалистке шоу Екатерине Лозовицкой. Александра Мудрая, проигравшая своей конкурентке, обвинила мужчину в том, что он ее не понял и совершил большую ошибку.

После того как Алекс посадил Сашу в машину, девушка заявила, что свои слова о влюбленности у "холостяку" не правдивы. "Ну говорила и говорила. Сегодня влюблена, завтра не влюблена", — сказала Мудрая на камеру.

Кроме того, уже в соцсети Инстаграм финалистка написала, что не думала, как Топольский мог с ней так поступить, особенно после того, через что они прошли на проекте.

"Не думала, что после всего, что было между нами, особенно в последние дни, он сможет так ошибиться и отпустить меня. Обидно, что человек так и не смог меня понять, даже после того, как я открыла для него свою душу", – написала Саша.

В комментариях к посту девушки поклонники шоу признались, что они в шоке от последних слов Мудрой. Хотя и раньше зрительскую любовь к Саше не все разделяли, заявление финалистки их очень разочаровали, а некоторые и не удивились.

Напомним, что уже скоро зрители смогут узнать об Алексе и девушках еще больше подробностей. Мы рассказывали, когда и в какой состоится пост-шоу 12 сезона шоу "Холостяк".