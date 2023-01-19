"Жалкое зрелище": финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая публично пристыдила Топольского (фото)

Девушка заявила о недостойных намерениях главного героя реалити

Финалистка 12 сезона популярного шоу "Холостяк" Александра Мудрая, с которой герой реалити Алекс Топольский попрощался в финале и отдал победу другой девушке, заявила, что бизнесмен пытается задеть ее в соцсети.

По словам Саши, мужчина пытается возобновить с ней общение, но привлекает ее внимание в довольно некрасивой форме. Так, недавно Топольский неудачно пошутил о Мудрой, на что ее подписчики обратили внимание.

"Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго, теперь статус безработной сложно будет поддерживать. Но всему есть предел. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко расправиться – это уже перебор", – написал Алекс в сторис Инстаграма, в шутку обвинив Александру в нападении собаки.

Саша Мудрая решила публично прокомментировать намерения главного героя "Холостяка-12" в своем сторис. "Очень жалкая попытка привлечь к себе внимание. Как и все попытки, чтобы возобновить со мной общение. Этого человека я заблокировала всюду, а он до сих пор пытается как-то уколоть и напомнить о себе. Пишет сейчас другим участницам, чтобы они попросили меня записать с ним интервью, чтобы хайпануть, а мне оно нафиг не нужно. Что такое, тысяча и одна фотография с Катей, которая была сделана в один день, не приносит новых подписчиков?", — написала Мудрая.

Само поведение в сети Топольского Александра назвала "жалким зрелищем".

Ранее Алекс Топольский раскрыл фанатам, почему выбрал в финале сезона именно ЕкатеринЛозовицкую, а не скандальную Сашу Мудрую. По словам мужчины, у него уже были отношения, где девушка была сплошным приключением.

Напомним, что Саша Мудрая большинству зрителей казалась очень хитрой и лицемерной, что в принципе она и показала после того, как ее отверг Алекс.